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İncirliova'da Barış Pınarı Harekatı için dua

1 saat önce

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için İncirliova'da dua edildi.

İncirliova'da Barış Pınarı Harekatı için dua, System.String[]

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için İncirliova'da dua edildi.

Emekli din görevlisi Ramazan Sert tarafından okunan dua, İncirliova Belediyesince 28 mahallede kurulu belediye hoparlöründen yayınlandı.

Vatandaşlar da okunan dualara eşlik etti.

Gazetecilere açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, kahraman askerlere dua ederek destekte bulunduklarını söyledi.

Mehmetçiğe başarılar dileyen Kaya, "Yüce Allah askerlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Allah ayaklarını taşa değdirmesin. Dualarımız, kalbimiz Mehmetçiklerimizle. Türk milleti kahraman ordusunun yanındadır. İncirliova kahraman ordusunun yanındadır." ifadelerini kullandı.

Barış Pınarı Harekatı, İncirliova, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 01:32 Kaynak: AA
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