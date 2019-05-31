İncirliova'da bayram öncesi iki engelli daha sevindirildi

İncirliova Belediyesine hayırsever vatandaşların da katkıları ile alınan tekerlekli sandalyeler, Ramazan Bayramı öncesi iki engelli vatandaşa teslim edildi.

İncirliova Belediyesine hayırsever vatandaşların da katkıları ile alınan tekerlekli sandalyeler, Ramazan Bayramı öncesi iki engelli vatandaşa teslim edildi.



İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler ve Hayırsever vatandaşlar ilk önce Acarlar Mahallesi'nde pazarcılık yaparak geçimini sağlayan ancak geçirdiği motosiklet kazası sonucu rahatsızlanarak yürüyemeyen Muzaffer İsek'i evinde ziyaret ederek hem Bayramı'nı kutladılar hem de tekerlekli sandalye hediye ettiler.



İkinci tekerlekli sandalye ise Hacıaliobası Mahallesi'nde çiftçilik yapan ve geçirdiği rahatsızlıktan dolayı felç geçiren Kazım Gümüş'e hediye edildi.



Hayırsever vatandaşların katkıları ile alınan tekerlekli sandalyeleri sahiplerine ulaştırdıklarını dile getiren İncirliova Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Güler, Belediye olarak herkesin kalbine dokunmaya devam edeceklerini, hayatın paylaşarak daha anlamlı hale geldiğini, iki engelli vatandaşı ziyaret ederek hem bayramlarını şimdiden kutladıklarını hem de ihtiyaçları olan tekerlekli sandalyeleri kendilerine ulaştırarak hediye ettiklerini dile getirdi. - AYDIN

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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