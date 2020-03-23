İncirliova'da belediye bankları kaldırıyor - Son Dakika
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İncirliova'da belediye bankları kaldırıyor

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri korana virüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve Yahya Ümit Orbay Meydanı gibi ilçenin en işlek alanlarındaki bankları kaldırmaya başladı.

İncirliova'da belediye bankları kaldırıyor, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye ekipleri korana virüs önlemleri kapsamında Cumhuriyet Meydanı, Sevgi Yolu ve Yahya Ümit Orbay Meydanı gibi ilçenin en işlek alanlarındaki bankları kaldırmaya başladı.


Bankların kaldırılmasında uyarıları dikkate almayıp sokağa çıkan vatandaşların neden olduğu vurgulandı.


Konuyla ilgili açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "Korana virüs tehdidi dolayısıyla vatandaşlarımıza sürekli evde kalın çağrısı yapmamıza rağmen uyarıları dikkate almayan bazı vatandaşlarımız yine sokağa çıkıyor. Bizde önlemler kapsamında ilçemizde yoğun olarak kullanılan alanlardaki bankları kaldırıyoruz. İnsanlar sürekli bizi arayıp, yasağı dinlemeyenleri, sokağa çıkanları şikayet ediyor. Belediye olarak bankları toplamak bizim de hoşumuza gitmiyor, çaresiz kaldık. Bankları kaldırmaktaki amacımız tehlikenin büyüklüğünü göstermek, dikkat çekmek ve halkımıza sorumluluklarını hatırlatmaktır. Duyarlı olmazsak sadece kendimize değil, sevdiklerimize ve çevremizdeki insanlara da zarar vermiş oluruz. Hiç kimsenin sorumsuzca davranmaya hakkı yok, bu dünya çapında bir salgın lütfen duyarlı olalım, evde kalalım. Özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımız kesinlikle evde kalsınlar, biz İncirliova Belediyesi olarak onları asla mağdur etmeyeceğiz, ihtiyaçları olduğunda bize ulaşsınlar, görevli personelimiz yardımcı olacaktır" ifadeleri kullandı. - AYDIN

Cumhuriyet Meydanı, Aytekin Kaya, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 03:44 Kaynak: İHA

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