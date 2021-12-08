İncirliova'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yalnız yaşayan 43 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.

Acarlar Mahallesinde müstakil bir evde ikamet eden Cengiz Yoldaş'tan bir süredir haber alamayan komşuları, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen ekipler, hareketsiz halde yerde buldukları Yoldaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Vücudunda darp ve yara izi bulunmayan Yoldaş'ın cenazesi otopsi için Adnan Menderes Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.