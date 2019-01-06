Son Dakika Haberleri: İncirliova'da Deve Güreşi Festivali

İncirliova'da Deve Güreşi Festivali

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

İncirliova'da Deve Güreşi Festivali, System.String[]
Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

İncirliova Belediyesi tarafından 33'üncüsü organize edilen festival Yalkı Dere alanında yapıldı.

Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 90 deve, şampiyon olmak için mücadele etti.

Deve güreşlerini Aydın Milletvekili Aydın Sezgin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları ile yaklaşık 5 bin kişi izledi.

Vatandaşlara Türk bayrağının dağıtıldığı festivalde dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:58 Kaynak: AA

Aydın, İncirliova, Kültür Sanat
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