İncirliova'da Deve Güreşi Festivali
1 saat önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.
Aydın
'ın İncirliova
ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.
İncirliova Belediyesi tarafından 33'üncüsü organize edilen festival Yalkı Dere alanında yapıldı. Ege
, Akdeniz
ve Marmara
bölgelerinden getirilen 90 deve, şampiyon olmak için mücadele etti.
Deve güreşlerini Aydın Milletvekili Aydın
Sezgin ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nun yanı sıra siyasi partilerin ilçe başkanları ile yaklaşık 5 bin kişi izledi.
Vatandaşlara Türk bayrağının dağıtıldığı festivalde dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 03:58 Kaynak: AA
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