İncirliova'da develer eğitim için güreşti - Son Dakika
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İncirliova'da develer eğitim için güreşti

6 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi.

İncirliova'da develer eğitim için güreşti, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde deve güreşi festivali düzenlendi. Güreşlerden ele edilen gelir ile Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer tesisatı döşenecek.


İncirliova İlçesi Hacıaliobası Mahalle Arenası'nda düzenlenen deve güreşlerine, İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti İncirliova İlçe Başkanı Ahmet Alak, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek, CHP İncirliova İlçe Başkanı Hasbi Akman, Koçarlı İlçe Başkanı Hasan Akın, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Hacıaliobası Mahallesi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen festivalde, Aydın'ın yanı sıra, Denizli, Muğla, Manisa ve İzmir'den 150 pehlivan deve güreşti. Güneşli havayı fırsat bilen İncirliovalıların yoğun ilgi gösterdiği güreşlerde develer kıran kırana mücadele etti. Güreşlerin sonunda 9 kategoride birinci olan develer belirlenerek sahipleri kupa ile ödüllendirildi.


Okula kalorifer tesisatı döşenecek


Güreşlerden elde edilecek olan gelirle Hacıaliobası İlkokulu'na kalorifer tesisatı döşeneceğini kaydeden Hacıaliobası Mahallesi Muhtarı Hüseyin Kayır, "Havanın güzel olması nedeniyle güreşlere katılımda yoğun oldu. Bunun için çok sevinçliyiz. Çünkü güreşten elde edilen gelir ve bir hayırseverimizin de desteği ile mahallemizde bulunan ilkokula kalorifer tesisatı döşeteceğiz. Kalorifer işini tamamladıktan sonra çocuklarımız daha sıcak bir ortamda eğitim alma şansına sahip olacaklar" dedi. - AYDIN

Aytekin Kaya, İncirliova, İYİ Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 09:07 Kaynak: İHA
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