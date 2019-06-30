İncirliova'da domates hasadı
33 dakika önce
Aydın'ın İncirliova ilçesinde domates hasadı başladı.
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 07:20 Kaynak: AA
'ın İncirliova
ilçesinde domates hasadı başladı.
İlçede yaklaşık 5 bin dekar alanda üretimi yapılan domatesin hasadına başlandı.
İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ürünlerin toplandığını söyledi.
Son günlerde dolu ve sağanağın fazla olmasından dolayı ürünlerde hasar oluştuğunu aktaran Kaykı, üreticinin zor günler geçirdiğini ifade etti.
Üreticilerden Murat Şayık ise hava şartlarıyla fiyat olarak da beklediklerini alamadıkları için endişeli olduklarını dile getirdi.
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