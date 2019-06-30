İncirliova'da domates hasadı

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Ambulans gelene kadar kazada yaralanan annesinin üzerine şemsiye tuttu

Ünlü şarkıcı Fettah Can Suriyeli paylaşımıyla sosyal medyada gündem oldu!

Fatih Erbakan: İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız