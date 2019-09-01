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İncirliova'da 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı yapıldı

3 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi.

İncirliova'da 'Hayat Boyu Öğrenme' toplantısı yapıldı, System.String[]

Aydın'ın İncirliova ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu' toplantısı gerçekleştirildi.


İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü başkanlığında, kamu kurum ve kuruluş daire amirlerinin katılımı ile 2019-2020 yılı Hayat Boyu Öğrenme, Halk Eğitimi Planlama ve İş Birliği Komisyonu toplantısı yapıldı.


İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Vehbi Gazaioğlu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında açılan Mesleki Teknik ve Sosyal Kültürel Kursların faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.


Toplantıda 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının değerlendirilmesi, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında yapılacak çalışmalar, açılması planlanan kurslar, işbirliği yapılacak kurumların tespit edilmesi, karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri görüşüldü. - AYDIN

İncirliova, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 12:00 Kaynak: İHA
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