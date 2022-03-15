Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesindeki bir iş yerinden bilgisayar monitörü, kaynak makinesi, güvenlik kamerası, kayıt cihazı, kablo ve harddisk çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Şüphelileri belirleyen polis, düzenlenen operasyonla B.B. (19) ile İ.Ö'yü (26) gözaltına aldı.
İstiklal Mahallesindeki boş bir araziye gömüldüğü tespit edilen malzemeler, toprak kazılarak çıkartıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İncirliova'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi tutuklandı - Son Dakika