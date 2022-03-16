Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi'ndeki bir bağ evinden tarım aleti ve elektrik kablolarının çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Şüphelileri belirleyen polis, düzenlenen operasyonla T.B. (28), S.S. (43) ve V.T'yi (43) gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İncirliova'da hırsızlık şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika