İncirliova'da İdlib şehitleri için pilav hayrı düzenlendi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde İdlib Şehitleri için İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı'nda pilav hayrı düzenlendi.



İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, ilçe sakinlerinden Ali Geriş, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Tuncay Yıldızer ve Dereağzı Mahalle Muhtarı Celal Menderes tarafından İlçe Jandarma Komutanlığında İdlib' de şehit düşen askerler için düzenlenen pilav hayrına katıldı. Düzenlenen etkinlikte şehitler için dualar okunarak, pilav hayrı yapıldı. Pilav hayrına Kaymakam Sürücü ile birlikte Belediye Başkanı Aytekin Kaya, daire amirleri ve çok sayıda davetli katıldı.



İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, "İdlib'de şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabırlar, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Hayrınızı Rabbim kabul etsin. Emeği geçen tüm hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN