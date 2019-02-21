Son Dakika Haberleri: İncirliova'da İyi Parti'li Kule Adaylıktan Çekildi

İncirliova'da İyi Parti'li Kule Adaylıktan Çekildi

1 saat önce

AYDIN'da, Millet İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildi.

İncirliova'da İyi Parti'li Kule Adaylıktan Çekildi, System.String[]
AYDIN'da, Millet İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildi.

İncirliova ilçesinde İYİ Parti'li İsmail Kule, Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı gösterildi. Meclis üyesi sıralaması çalışmaları devam ederken, CHP ile İYİ Parti arasında iddiaya göre meclis üyeliği sıralamasında, bazı adaylar üzerinde tartışma yaşandı. Bunun üzerine Kule, adaylıktan çekildiğini açıklayarak İlçe Seçim Kurulu'na dilekçesini sundu. CHP'li 1'inci sıra meclis adayı Burhan Altuğ da İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vererek çekildi. İsmail Kule konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. Millet İttifakı'nın İncirliova'da başka bir aday belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:02 Kaynak: DHA

Aydın, İYİ Parti, belediye başkan adayı, İncirliova, Güncel
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