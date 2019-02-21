İncirliova'da İyi Parti'li Kule Adaylıktan Çekildi
1 saat önce
AYDIN'da, Millet İttifakı'nın İncirliova Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildi.
AYDIN'da, Millet İttifakı'nın İncirliova
Belediye Başkan adayı İYİ Partili İsmail Kule, adaylıktan çekildi.
İncirliova ilçesinde İYİ Parti'li İsmail Kule, Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı
gösterildi. Meclis üyesi sıralaması çalışmaları devam ederken, CHP
ile İYİ Parti arasında iddiaya göre meclis üyeliği sıralamasında, bazı adaylar üzerinde tartışma yaşandı. Bunun üzerine Kule, adaylıktan çekildiğini açıklayarak İlçe Seçim Kurulu'na dilekçesini sundu. CHP'li 1'inci sıra meclis adayı Burhan Altuğ da İlçe Seçim Kurulu'na dilekçe vererek çekildi. İsmail Kule konuyla ilgili açıklama yapmak istemediğini söyledi. Millet İttifakı'nın İncirliova'da başka bir aday belirlemek için çalışmalara başladığı öğrenildi.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 08:02 Kaynak: DHA
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