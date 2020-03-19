İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor

6 saat önce

İncirliova Belediyesi korona virüse karşı ilçeyi dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor, System.String[]

İncirliova Belediyesi korona virüse karşı ilçeyi dezenfekte etme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.


Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın talimatıyla harekete geçen ekipler son olarak Cuma günleri kurulan kapalı pazar yerinde salgını önlemek için ilaçlama çalışması yaptı.


Virüsün ülkede görülmeye başladığı ilk günden itibaren toplum sağlığı için sıkı önlemler aldıklarını belirten Başkan Kaya; "Korona virüs belası ülkemizde de görülmeye başladıktan sonra önlemlerimizi almaya başladık. Bizim ilçemiz Aydın merkezle çok iç içe, sürekli bir insan hareketliliği var. Kullanımı çok yoğun olduğu için en başta dolmuşlarımızda ilaçlama yaptık. Daha sonra belediye hizmet binamızda, kamu binalarında, camilerimizde dezenfekte çalışması yaptık. Koçarlı ve diğer çevre ilçelerden vatandaşlarımız banka işlemleri için yoğun olarak ilçemize geldiği için banka şubelerinde ilaçlama yapmaya başladık. Cuma Pazarımız öncesinde kapalı pazar yerinde bugün yine antiseptik ilaçlarla dezenfekte çalışması yapıldı. Pazarcı tezgahları bile tek tek ilaçlandı, pazar alanı deterjanlı suyla fırçalanarak yıkandı" diye konuştu.


Sakin olalım, evde kalalım


Vatandaşları önlemler konusunda duyarlı olmaya davet eden Başkan Kaya, "İncirliova Belediyesi olarak tüm imkanlarımızla halkımızın sağlığı için büyük bir gayretle ve özenle çalışıyoruz. Bizim vatandaşlarımızdan beklentimiz devletimizin açıkladığı önlemlere sıkı sıkıya uymaları ve sakin olmalarıdır. Çok acil ihtiyaçları dışında olabildiğince evlerinde kalmalarıdır. Türk Milleti olarak her zaman zor günlerimiz oldu, ancak bu dünya çapında bir salgın. Bu zor günleri de dayanışma içersinde aşacağız. Tüm insanlığa ve ülkemize geçmiş olsun" ifadelerini kullandı. - AYDIN

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 01:09 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cuma günü ve kandil gecesi camiler kapalı tutulacak
Adanalı kebapçı, koronavirüs nedeniyle 100 çalışanını ücretli izne çıkardı Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık personellerine teşekkür paylaşımı
Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu Obi Mikel, Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu         
18:57
Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti Futbolcular şikayet etti, FIFPro Türkiye liglerinin ertelenmesi talep etti         
14:16
So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor So CHIC, koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyor         
13:57
G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı G.Saray, F.Bahçe ve Beşiktaş, koronavirüs sebebiyle mağazalarını geçici olarak kapattı         
10:56
Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı Koronavirüsün sosyal hayatı kısıtlamasıyla, ekmeğe talep yüzde 35 arttı         
08:58
YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı YKS-LGS ertelenecek mi? Bakan Selçuk canlı yayında yanıtladı         
08:48
Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi Prens Harry, koronavirüs riski taşıyan F1 pilotu Hamilton ile bir araya geldi         
07:40
Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar Sara krizi geçiren gence koronavirüs şüphesiyle dakikalarca dokunmadılar         
23:44
Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı Almanya, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye ile olan mülteci kabul programını askıya aldı         
23:43
Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız Merkel'den koronavirüs açıklaması: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş ciddi bir durumla karşı karşıyayız         
23:10
Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Fatma Sema Küçüksöz hayatını kaybetti         
23:02
Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var? Koronavirüse karşı beslenme kalkanı! Hangi vitamin hangi besinde var?         
16:33
Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi Kendini karantinaya alan Cristiano Ronaldo balkonda güneş banyosu yaparken görüntülendi         
14:05
İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti İngiltere'de koronavirüsten ölen en genç kişi oldu! 45 yaşındaki adam 6 gün içinde hayatını kaybetti         
13:58
Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün Rus modelden skandal koronavirüs paylaşımı: Dünyanın yarısı ölsün         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2020 19:53:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İncirliova'da Korona virüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]