İncirliova'da korona virüse gece denetimi - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde faaliyet gösteren büfe ve marketler, İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelge uyarınca korona virüs tedbirleri kapsamında gece saatlerinde denetlendi.



İncirliova'da zabıta, polis ve ilçe tarım müdürlüğü ekipleri marketlerde müşteri sayısını, sosyal mesafe tedbirlerine uyulup uyulmadığı, uyarı afişi asılıp asılmadığını kontrol etti. Hijyen kurallarına ilişkin kontroller de yapan ekipler, zincir marketlerin saat 21.00 itibariyle kapalı olduklarını tespit etti. Toplam 22 iş yerine yaptıkları denetimlerde kurallara aykırı bir durum ile karşılaşmayan görevliler, hiçbir iş yeri sahibi hakkında yasal işlem yapmadı.



Denetimler hakkında açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; Korana virüs salgınına karşı tedbiri elden bırakmıyor, alınan önlemleri titizlikle uygulamaya devam ediyoruz. Zabıta ekiplerimiz, polislerimiz ve tarım ilçe personeli ile işbirliği halinde denetimlerini sürdürüyor. Sadece marketlerde değil pazar yerlerinde ve diğer tüm sosyal alanlarda denetimlerimiz devam ediyor. Bu salgın belasını ancak kurallara uyarak dayanışmayla atlatabiliriz. Tedbirler konusunda bizimle aynı hassasiyeti paylaşan ve tedbiri elden bırakmayan tüm esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.



İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı ek genelgede, korona virüsle mücadele kapsamında il ve ilçelerde tüm marketlerin saat 09.00 ila 21.00 saatleri arasında hizmet vereceği ve market içindeki en fazla müşteri sayısını hizmet sunulan toplam alanın depolar, idari bürolar hariç onda biri kadar olacağı, örneğin bir marketin müşterilerin hizmetine sunulan alan 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekeceği kararları yer almıştı. - AYDIN