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İncirliova'da MHP'den İtiraz

25 dakika önce

'MİLLET ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Aytekin Kaya'nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, belediye başkanlığını kazandığı Aydın İncirliova'da, MHP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu.

İncirliova'da MHP'den İtiraz, System.String[]
'MİLLET ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Aytekin Kaya'nın resmi olmayan yerel seçim sonuçlarına göre, belediye başkanlığını kazandığı Aydın  İncirliova'da, MHP tarafından İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunuldu. 

İncirliova'da, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonucuna göre, 37 bin 150 seçmenden 32 bin 802'si, toplam 120 sandıkta oy kullandı. Oyların 31 bin 28'i geçerli, 1774'ü ise geçersiz sayıldı. 'Millet ittifakı'nın İYİ Parti'li adayı Aytekin Kaya, 11 bin 951 oy aldı. Sandıktan 'cumhur ittifakı'nın adayı MHP'li Gürşat Kale'ye 11 bin 614, DSP'li aday Ayhan Yener'e 4 bin 982, bağımsız aday Şerif Temel'e de 1463 oy çıktı. Oyların yüzde 38,52'sini alan Aytekin Kaya, belediye başkanı seçildi.

MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, İYİ Parti'li Aytekin Kaya ile MHP'li Gürşat Kale arasında 337 oy fark olduğuna dikkat çekip, "Geçersiz oyların yeniden sayılması için İlçe Seçim Kurulu'na itirazda bulunduk" dedi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 04:25 Kaynak: DHA

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