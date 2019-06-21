Son Dakika Haberleri: İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı
Son Dakika Güncel Haber

İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı

1 saat önce

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında Erbeyli'de şehit olan 72 kişi mezarları başında anıldı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde Milli Mücadele sırasında Erbeyli'de şehit olan 72 kişi mezarları başında anıldı.
Erbeyli Şehit Mezarlığında düzenlenen anma töreninde konuşan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Milli Mücadelenin başlangıcının 100. yılı olması nedeniyle bu yılki anma törenlerinin ayrı bir öneminin bulunduğunu söyledi.
Kaya, "Şu anda bulunduğumuz şehitlerimizin olduğu yerde tam 100 yıl önce 20 Haziran 1919 gecesi Efeler, Yunan karakoluna baskın yapmıştı. Buna misilleme olarak Yunan askerleri de 21 Haziran'da toplanarak 72 vatandaşımızı şehit etmişlerdi." dedi.
İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 06:54 Kaynak: AA
İncirliova, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Belçim Bilgin, efsane dizi Behzat Ç.'nin kadrosuna dahil oldu TBF, Fenerbahçe'ye verilen seyirci cezasını erteledi! Nuri Şahin'den derbi itirafı: Keşke oynasaydım diyebilirim Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 20:04:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncirliova'da Milli Mücadele şehitleri anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]