Yangın, İncirliova ilçesi Sandıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle evin odunluk bölümünde yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Soğutma çalışmaları gerçekleştirilirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

İncirliova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › İncirliova'da odunluk yangını - Son Dakika

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