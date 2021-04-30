AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI - Son Dakika

AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI

30.04.2021 09:10

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçiler yaz ayında sulamada yaşanabilecek sıkıntı nedeniyle pamuk yerine daha az su isteyen yağlık çiçek üretimine yöneldi.

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, çiftçiler yaz ayında sulamada yaşanabilecek sıkıntı nedeniyle pamuk yerine daha az su isteyen yağlık çiçek üretimine yöneldi. İlçedeki daha önce pamuk ekilen 26 bin dönüm tarım arazisinin 6 bin dönümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldığı bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21. Bölge Müdürlüğü, bir süre önce Aydın Valiliği onayıyla ekili arazilere geçen yıllarda sezon boyunca 4 kez su verildiğini ancak bu yaz yaşanabilecek su sıkıntısını göz önünde bulundurarak 2 kez sulama yapabileceklerini duyurdu. Bunun üzerine toplam 110 bin dönüm tarım arazisinin 26 bin dönümünde pamuk yetiştirilen İncirliova'daki üreticiler ne yapacağının şaşkınlığını yaşadı. Kurak alanlardaki topraklara ekilen pamuğun yılda en az 4 defa sulanması gerektiğini belirten çiftçilerin bir bölümü arayış içine girdi. Yapılan çalışmalar sonucunda özellikle Trakya bölgesinde ekimi gerçekleşen ve pamuğa göre çok daha az su isteyen yağlık ayçiçeği ekmeye karar verildi. Çiftçiler sondaj kuyusu olmayan arazilerine pamuk yerine ayçiçeği ekmeye başladı. İlçede daha önce pamuk yetiştirilen 26 bin dönüm arazinin 6 bin dönümlük bölümüne şimdiden ayçiçeği ekimi yapıldı.

'BORÇ KALACAĞINA AYÇİÇEĞİ EKMEYİ DÜŞÜNDÜM'

İlk kez ayçiçeği ektiğini belirten çiftçi Murat Şayık, "100 dönümlük arazimi pamuk ekmek için hazırlamıştım. DSİ'den gönderilen yazıya istinaden arazilerimizin bu yıl 4 yerine 2 kez sulanacağı öğrendik. Bunun üzerine fikrimi değiştirip, daha az su isteyen yağlık ayçiçeğine yöneldim. Arazimden her yıl dönüm başına 550 kilo pamuk elde ediyordum. Arazimi ayçiçeği ekerek bir nevi kurtarmaya çalıştım. Bunun haricinde su olmayan 180 dönümlük başka bir arazime de ayrıca ayçiçeği ekeceğim. Tabii ki biraz gelir kaybımız olacak. Ama yapacak bir şey yok biz çiftçiler olarak suyun ne kadar önemli olduğunu da anlamış olduk. Gelirim düşecek olsa da ayçiçeği yetiştirmeye karar verdim. Şimdi ekimini yapıyoruz, 4 ay sonra da hasadı yapılacak. Ayçiçeğinin tohum, gübre ve bir de işçilik gideri var. En azından sulama giderinden kurtulmuş olduk. Dönüm başına 300 kilo ayçiçeği üretilebiliyor. Piyasada şu an ayçiçeğinin kilosu 5 liradan alınıyor. Dönüm başına 1500 lira gibi bir gelir bekliyoruz. Eğer ay çiçeği değil de pamuk ekmiş olsaydık dönüm başına 3 bin 500 liranın üstünde gelir elde ediyor olacaktık" dedi.

KURAK OLAN YERLERE AYÇİÇEĞİ EKİLİYOR

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı ise, "İlçemizin dağı ovası olmak üzere toplamda 110 bin dekar ekili arazisi var. Bunun 48 bin dekarı dağlık alanda kuru tarım yapılabilecek alandır. Geriye kalan kısmı ise ovada bulunuyor. 20 ile 26 bin dekar arasında her yıl pamuk ekimi yapılıyordu. Bu arazilerin bu yıl çoğunlukta kurak olan alanlarına yani yaklaşık 6 bin dekarına ayçiçeği ekimi yapıldı" dedi.

İncirilova'nın Söke, Germencik ve Koçarlı ilçelerinde de üreticilerin yeni yeni ayçiçek üretimine yönelmeye başladığı belirtildi.

AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI
AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI

Devlet Su İşleri, İncirliova, Tarım, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN İNCİRLİOVA 'DA ÜRETİCİ 'BEYAZ ALTIN PAMUK YERİNE, DAHA AZ SU İSTEYEN AYÇİÇEĞİNE YÖNELMEYE BAŞLADI - Son Dakika


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