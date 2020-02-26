İncirliova'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika
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İncirliova'da uyuşturucu operasyonu

6 saat önce

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,6 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutukladı.

İncirliova'da uyuşturucu operasyonu, System.String[]

AYDIN (İHA) – Aydın'ın İncirliova ilçesinde, polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2,6 kilo esrarla yakalanan 2 şüpheliden 1'i tutukladı.


Edinilen bilgiye göre; İncirliova ilçesinde M.K. ve E.K. isimli şüphelilerin iş yeri ve çiftlik arazilerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonlarda 2 kili 604,73 gram esrar maddesi ile 1 adet dijital hassas terazi ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.K. ve E.K. isimli şüpheliler, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yaptıkları iddiasıyla adli makamlara sevk edildi. M.K., adli kontrol kararı verilerek salıverilirken; E.K. ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - AYDIN

İncirliova, Aydın, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 04:06 Kaynak: İHA
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