İncirliova'da uzaktan eğitimden faydalanamayan öğrenciler için tablet kampanyası - Son Dakika

AK Parti İncirliova Belediye Meclis Üyesi Hatice İrik, bilgisayar ya da tableti olmadığı için uzaktan eğitimden faydalanamayan çocuklara tablet sağlamak amacıyla, "Sen de var mısın?" adıyla kampanya başlattıklarını bildirdi.

Hatice İrik, kampanya için Kaymakamlıktan onay alındığı belirtti. İrik, toplanan yardımlarla bilgisayarı ve tableti bulunmadığı belirlenen çocuklara tablet hediye edileceğini ifade etti.

Kampanyayı Türkiye genelinde duyurmak istediklerini belirten İrik, "Gençlerimize destek amacıyla onlara bir nebzede olsa katkı sağlamak için kampanya başlattık. Okul çağındaki çocuklarımıza, bağışçılarımızın desteğiyle ışık olmak istiyoruz." diye konuştu.