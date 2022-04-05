İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

05.04.2022 13:45
İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Atatürk Mahallesi'ndeki bir evden elektrikli testere, matkap, mermer kesici gibi araç gereçlerin çalındığı ihbarı üzerine çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.

Şüphelileri belirleyen polis, düzenlenen operasyonla Ö.E. (49) ile Y.B'yi (43) gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde ele geçirilen malzemeler, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.B adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Ö.E. tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, İncirliova, Hisarcık, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İncirliova'da yakalanan hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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