İncirliova'daki fırtınanın gücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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İncirliova'daki fırtınanın gücü güvenlik kamerasına yansıdı

17.06.2022 10:03
İncirliova'daki fırtınanın gücü güvenlik kamerasına yansıdı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtına güvenlik kameralarına yansırken, şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, bir parkta bulunan plastik masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen fırtına güvenlik kameralarına yansırken, şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı, bir parkta bulunan plastik masa ve sandalyeler havada uçuştu.

Aydın'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. İncirliova ilçesinde de etkisini hissettiren fırtınanın şiddeti güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralar tarafından anbean kaydedilen görüntülerde fırtınanın etkisi ile bir işletmeye ait masa ve sandalyelerin havada savrulduğu görülürken, ağaçlar da rüzgardan nasibini aldı. Öte yandan, fırtına nedeniyle Yıldırım Beyazıt Caddesi üzerindeki bir apartmanın çatısı uçtu. Çatının rüzgarın etkisi ile savrulduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler gerekli çevre güvenliğini alarak kopan parçaları güvenli alana indirdi. Olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı olurken, apartmanda maddi hasar meydana geldi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İncirliova'daki fırtınanın gücü güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

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