İncirliova'dan İzmir'deki depremzedelere yardım eli - Son Dakika

Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir mahallenin sakinleri, İzmir'deki depremzedelere 2 kamyonet gıda ve giyecek yardımında bulundu.

Acarlar Mahallesi Adnan Menderes Sebze ve Meyve Hali esnafı tarafından başlatılan kampanya kapsamında belediye hoparlörlerinden yardım çağrısı yapıldı.

Yardım anonsunu duyan hal esnafı ve mahalleli kampanyaya yiyecek ve giyecek yardımında bulundu.

Toplanan 2 kamyonet yardım malzemesi, deprem bölgesine gönderildi.

Esnaf Hakan Türkoğlu, gazetecilere, küçük de olsa ellerinden gelen yardımı yaptıklarını belirterek, "İnşallah yaralarını ufak da olsa sarabilmişizdir. Yiyecek, içecek, battaniye, elektrikli soba, su, patates, soğanından sebzesine kadar elimizden gelen malzemeleri tüm Acarlar halkıyla beraber yardımda bulunmak istedik." dedi.

Mahalle sakinlerinden Ali Aktaş da anonsu duyunca evindeki bir çuval patatesi destek amacıyla paylaştıklarını söyledi.

Mahalle Muhtarı Kemal Karabulut da mahallenin duyarlılığından dolayı gururlandığını ifade etti.