'İncirliova Deve Sucuğu'na coğrafi işaret - Son Dakika

AYDIN'ın İncirliova Belediyesi'nin 2017 yılında Türk Patent ve Marka kurumuna kentte üretilen deve sucuğu için yaptığı başvuru sonuçlandı. Türk Patent ve Marka Kurumu'nca ürüne, 'coğrafi işaret' verildi.

İncirliova'da üretimi yapılan ve Türkiye'nin çeşitli illerine kilosu 70 liradan gönderilen deve ürünü sucuğa, Coğrafi İşaretin alınması için bir önceki dönemin MHP'li Belediye Başkanı Gürşat Kale tarafından 2017 yılında Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuruda bulunuldu. Yapılan başvuruyu inceleyen kurum 29 Mart 2021 günü 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında İncirliova Deve Sucuğu'nun, Coğrafi İşaret almasını onayladı.