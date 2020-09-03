İncirliova Kaymakamı Baştürk'ten güvenlik güçlerine ziyaret - Son Dakika

İncirliova Kaymakamı Canan Hançer Baştürk, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.
Baştürk, Emniyet Müdürü Fatih Demiralp'ten kentin asayiş durumu hakkında bilgi aldı.
Baştürk, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Kurt'u ziyaret etti.
Burada jandarmanın sorumluluk sahasındaki bölgelerle ilgili bilgi alan Baştürk, ardından temeli atılan İlçe Jandarma Komutanlığı inşaat alanında incelemede bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 14:05 - Kaynak: AA
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