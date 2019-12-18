İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi - Son Dakika

İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi

6 saat önce

Aydın'da İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yaptı.

Aydın'da İncirliova Kaymakamı Ediz Sürücü, iş yerlerinde tütün ve tütün mamulleri denetimi yaptı.

Ediz Sürücü, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Ahmet Kurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çalışkan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Korhan Özmenlikan'la birlikte iş yerlerini denetledi.

Denetimlerde Sürücü, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı.

Gazetecilere açıklama yapan Sürücü, farkındalık yaratmak için bu uygulamayı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Tütün kontrol ekibinin düzenli olarak denetimlerini sürdürdüğünü aktaran Sürücü, "Kurallara uyan işletme sahiplerine ve vatandaşlarımıza duyarlılıklarından dolayı hepsine teşekkür ediyorum." dedi.

İncirliova Kaymakamı Sürücü, iş yerlerini denetledi

İncirliova, Jandarma, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 04:40 Kaynak: AA
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