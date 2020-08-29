İncirliova MHP İlçe Başkanı Tanrıkulu, görevine yeniden seçildi - Son Dakika

MHP İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, güven tazeledi.
Kültürpark'ta düzenlenen kongreye AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile partililer katıldı.
İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kongre gündemlerinin okunmasının ardından yapılan seçimle Polat Tanrıkulu, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.
Polat Tanrıkulu başkanlığındaki yönetim kurulunda, Cennet Recepoğlu, Ali Aktoy, Orhan Urut, Necdet Barlas, İsmail İşlekkol, Adnan Erol, Adem Şişmanoğlu, Mustafa Ertuğrul, Sedat Göktaş, Rafer Menemenlioğlu, Hüseyin Otur, Hüseyin Erkan, Serkan Altay, Mehmet Akkaya, Halil Altın, Nail Akbulut, Gazi Sarışınkaya ve Ercan Özdemir yer aldı.
Tanrıkulu, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek delegelere teşekkür etti.
Kongreye katılan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, yaptığı konuşmada, "Emir alan bir Türkiye değil, dik duran bir Türkiye var. Allah razı olsun Cumhur İttifakı'ndan. Yarınlara ümitle bakıyoruz. Her gün bir afat, tufan haberine rağmen aldığımız müjdeli haberlerle Türkiye'nin dik duruşuyla bir Türkiye var." ifadelerini kullandı.
Kongrede MHP'ye katılan 35 üye için rozet takma töreni yapıldı. Rozet takma törenine Posacı da katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 10:47 - Kaynak: AA
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