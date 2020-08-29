İncirliova MHP İlçe Başkanı Tanrıkulu, görevine yeniden seçildi - Son Dakika

İncirliova MHP İlçe Başkanı Tanrıkulu, görevine yeniden seçildi

MHP İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, güven tazeledi.

MHP İlçe Başkanı Polat Tanrıkulu, güven tazeledi. Kültürpark'ta düzenlenen kongreye AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, İl Kadın Kolları Başkanı Seval Bay, AK Parti İncirliova İlçe Başkanı Hüseyin Celbek ile partililer katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kongre gündemlerinin okunmasının ardından yapılan seçimle Polat Tanrıkulu, ilçe başkanlığına tekrar seçildi. Polat Tanrıkulu başkanlığındaki yönetim kurulunda, Cennet Recepoğlu, Ali Aktoy, Orhan Urut, Necdet Barlas, İsmail İşlekkol, Adnan Erol, Adem Şişmanoğlu, Mustafa Ertuğrul, Sedat Göktaş, Rafer Menemenlioğlu, Hüseyin Otur, Hüseyin Erkan, Serkan Altay, Mehmet Akkaya, Halil Altın, Nail Akbulut, Gazi Sarışınkaya ve Ercan Özdemir yer aldı. Tanrıkulu, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek delegelere teşekkür etti. Kongreye katılan AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, yaptığı konuşmada, "Emir alan bir Türkiye değil, dik duran bir Türkiye var. Allah razı olsun Cumhur İttifakı'ndan. Yarınlara ümitle bakıyoruz. Her gün bir afat, tufan haberine rağmen aldığımız müjdeli haberlerle Türkiye'nin dik duruşuyla bir Türkiye var." ifadelerini kullandı. Kongrede MHP'ye katılan 35 üye için rozet takma töreni yapıldı. Rozet takma törenine Posacı da katıldı.

Son Dakika

Koronaya yakalanan Ali Babacan'ın eşi ve oğlunun da Kovid testi pozitif çıktı

Sinop'ta 80 kiloluk orkinos, 5 bin liraya satıldı

Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, artan vakaları değerlendirdi: Endişe edecek bir durum yok

Manisa'daki zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı

Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi

Dağ aslanın kafesine giren genç kız az kalsın canından oluyordu

Roberto Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi için Eran Zahavi ile yaptığı görüşmenin fotoğrafı ortaya çıktı

Hande Ataizi'den "Ünlü olmak için senin gibi soyunmak mı lazım" diyen takipçisine cevap

Son dakika: Ağrı Doğubayazıt'ta teröristlerle çıkan çatışmada 2 askerimiz şehit oldu

Çevirmeden kaçmak isteyen minibüs şoförü, daldığı ara sokakta bebek arabasına çarptı

Korona salgını ne zaman bitecek? Türk bilim insanı, önümüzdeki iki seneyi işaret etti

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde Yavaş ve İmamoğlu'nu zorlayan bir isim var

Bursa'da, tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakalandı

ABD'yi karıştıran ses kaydı! Halası, Ivanka Trump'a ağır hakaret ediyor

Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı