İncirliova'nın ilk kadın kaymakamı göreve başladı - Son Dakika

İncirliova'ya atanan ilk kadın kaymakam Canan Hançer Başkar, göreve başladı.

İzmir'in Bayraklı İlçe Kaymakamlığı görevinden 14 Temmuz 2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle İncirliova Kaymakamlığına atanan Başkar, gazetecilere açıklamasında ilçenin ilk kaymakamı olmaktan gurur duyduğunu söyledi.

Ege yöresi insanı olduğunu ifade eden Baştürk, şunları kaydetti:

"İncirliova'nın ilk kadın kaymakamı olduğumu öğrendim çok mutlu oldum ve gurur duydum. Amacım hayırlı işlerde bulunmaktır. Görevde 26'ncı yılımı tamamladım. Kadın olarak kaymakamlığın zorluklarını değil avantajlarını gördüm. Bizim toplumumuz kadın yöneticileri çok seviyor. Gittiğim yerlerde çok iyi ilişkiler kurmuştum. Burada da güzel olacağına inanıyorum. Üniversiteli kız çocuklarına rol model olabilirsem ne mutlu bana. İncirliova'yı güzel buldum. Ben, Denizli Sarayköylü'yüm. Çok farklı bir yer değil bir Ege ilçesidir. Elimden geldiği kadar güzel hizmetler yapmak isterim. Şu anda gündemde olan pandemi nedeniyle yoğun bir mesai harcayacağız."