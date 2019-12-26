İncirliova'nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirliova'nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor - Son Dakika

İncirliova'nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor

6 saat önce

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından İncirliova'da bu yıl yapımına başlanan yağmur suyu çalışmalarında sona ulaşıldı.

İncirliova'nın yağmur suyu çalışmaları tamamlanıyor, System.String[]

Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından İncirliova'da bu yıl yapımına başlanan yağmur suyu çalışmalarında sona ulaşıldı. İlçede ayrıca kanalizasyon hattı yapım ve yenileme çalışmaları da bitirildi.


Yağmur suyu hattı için yaklaşık 2 milyon liralık kaynak ayrılırken, İncirliova'nın en önemli caddelerinden olan Cumhuriyet Caddesi, Aykut Ozan Caddesi, Lozan Caddesi, Zübeyde Hanım Caddesi ile Sandıklı Mahallesi'nde yağmur suyundan kaynaklanan sorunların önüne geçildi. Sandıklı Mahallesi'nde 400 metrelik hat yapılırken caddelerde de toplamda bin 150 metre hat çalışması yapıldı.


İlçede ayrıca 500 metre kanalizasyon hattı yenileme çalışması da bitirildi. Diğer taraftan yoğun yağışlarda sorun yaşanmaması için periyodik bakım ve temizlik işlerine de devam ediliyor.


Vatandaşlar yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

İncirliova, Aydın, ASKİ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 12:39 Kaynak: İHA
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