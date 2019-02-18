İncirliova Spor Lisesi, Minderin Tozunu Silkeledi
43 dakika önce
Burdur'da 15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Serbest (B) Grup birinciliği müsabakalarında Aydın İncirliova Spor Lisesi rüzgarı esti.
Burdur
'da 15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Serbest (B) Grup birinciliği müsabakalarında Aydın İncirliova
Spor Lisesi rüzgarı esti. Minderin tozunu silkeleyen Aydınlı
gençler 3. olarak Türkiye
Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı.
Minderin Efeleri, Grup Müsabakalarının yapıldığı Burdur'dan 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplamda 95 puanla bölge 3. oldu. İncirliova Spor Lisesi Müdürü Şamil Bayındır
, öğrencilerini tebrik ederek "Pehlivan öğrencilerimiz İncirliova Spor Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Cengiz Dulkadir, Cemal Özeruz ile Nazilli
Güres Egitimi Merkezi antrenörümüz Ahmet Soner
Erodğan'ı emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 6-10 Mart 2019 tarihlerinde İlimiz Didim
ilçesinde yapılacak olan Okullararası Güres Serbest (B) Türkiye Şampiyonası'da İncirliova Spor Lisesi olarak Aydın ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" diyerek öğrencilerine başarılar diledi. - AYDIN
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: İHA
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