Son Dakika Haberleri: İncirliova Spor Lisesi, Minderin Tozunu Silkeledi

İncirliova Spor Lisesi, Minderin Tozunu Silkeledi

43 dakika önce

Burdur'da 15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Serbest (B) Grup birinciliği müsabakalarında Aydın İncirliova Spor Lisesi rüzgarı esti.

İncirliova Spor Lisesi, Minderin Tozunu Silkeledi, System.String[]
Burdur'da 15-17 şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen Okullararası Serbest (B) Grup birinciliği müsabakalarında Aydın İncirliova Spor Lisesi rüzgarı esti. Minderin tozunu silkeleyen Aydınlı gençler 3. olarak Türkiye Şampiyonası'nda Aydın'ı temsil etme hakkı kazandı.

Minderin Efeleri, Grup Müsabakalarının yapıldığı Burdur'dan 2 gümüş ve 2 bronz madalya alarak toplamda 95 puanla bölge 3. oldu. İncirliova Spor Lisesi Müdürü Şamil Bayındır, öğrencilerini tebrik ederek "Pehlivan öğrencilerimiz İncirliova Spor Lisesi Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Cengiz Dulkadir, Cemal Özeruz ile Nazilli Güres Egitimi Merkezi antrenörümüz Ahmet Soner Erodğan'ı emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. 6-10 Mart 2019 tarihlerinde İlimiz Didim ilçesinde yapılacak olan Okullararası Güres Serbest (B) Türkiye Şampiyonası'da İncirliova Spor Lisesi olarak Aydın ilimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum" diyerek öğrencilerine başarılar diledi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:25 Kaynak: İHA

Burdur, Aydın, İncirliova, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ardından Gümüşhane'de Ortaya Çıktı 68'inci NBA All-Star Maçını LeBron James'in Takımı Kazandı

Kayserisporlu Artem Kravets, Göztepe Maçında Çimleri Dövdü Trabzonsporlu Rodallega'dan Taraftara: Yakında Ayrılıyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.2.2019 11:08:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İncirliova Spor Lisesi, Minderin Tozunu Silkeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]