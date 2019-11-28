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İncirliova Ülkü Ocakları'na Özakcakoca asaleten atandı

6 saat önce

İncirliova Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Ali Özakcakoca, asaleten başkanlığa atandı.

İncirliova Ülkü Ocakları'na Özakcakoca asaleten atandı, System.String[]

İncirliova Ülkü Ocakları Başkanlığı görevini vekaleten yürüten Mehmet Ali Özakcakoca, asaleten başkanlığa atandı.


İncirliova Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinden alınan Yusuf Akşak'ın yerine başkanlığa vekalet eden Mehmet Ali Özakcakoca Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı tarafından asaleten atandı. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanlığı'nda Özakcakoca için yemin töreni düzenlendi. Ülkü Ocakları Aydın İl Başkanı Tayfun Şan, Özakcakoca'ya Türk Bayrağına sarılı Kur'an-ı Kerim hediye edip yeni görevini tevdi ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi. - AYDIN

İncirliova, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:53 Kaynak: İHA
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