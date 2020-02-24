İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü - Son Dakika
Son Dakika Güncel İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü - Son Dakika

İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü

6 saat önce

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya taksicilerin kendisine iletilen durak sorununu çözerek taksicilerin takdirini kazandı.

İncirliovalı taksicilerin durak sorununu Başkan Kaya çözdü, System.String[]

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya taksicilerin kendisine iletilen durak sorununu çözerek taksicilerin takdirini kazandı.


Aydın'ın İncirliova ilçesinde taksiciler uzun yıllardır durakları olmadan hizmet vermesi sorununu Başkan Kaya'ya iletti. İncirliova Belediyesi ekipleri tarafından Cumhuriyet Meydanı'nın Aydın İzmir Karayolunun çıkış kısmına taksi durağı konulmasıyla yıllardır istedikleri duraklarına kavuşan taksiciler Başkan Kaya'ya teşekkür etti.


Uzun zamandır sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Taksici Turgay Kocabay, "Yıllardır yağmurda yaşta bekleyecek bir durağımız olmadan çalıştık. Bu zamana kadar hiçbir belediye başkanı bu durağı yapmadı. Aytekin Başkanımızdan Allah razı olsun, talebimizi yerine getirdi, sorunumuzu çözdü. Taksici arkadaşlarım adına başkanımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Durağın taksici esnafına hayırlı olmasını dileyen Başkan Kaya ise "Şoför esnafımız yağmur çamur, gece gündüz demeden İncirliova halkına hizmet veriyor. Taksicilerin bir durak merkezlerinin, bekleme yerlerinin olmaması İncirliova için büyük bir eksikti. Durakları şoför kardeşlerimize hayırlı olsun. İncirliova halkının menfaatine olacak her türlü çalışmayı yapmaya, sorunlara çözüm bulmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Başkan Kaya'ya taksi durağını ziyareti sırasında Başkan Yardımcısı Mehmet Güler ile Meclis Üyesi Murat Şayık eşlik etti. - AYDIN

Aytekin Kaya, İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 02:59 Kaynak: İHA
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