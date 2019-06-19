Incredible Goals: Kylian Mbappé Vs Nimes
5 dakika önce
Back in 2018, Paris Saint-Germain defeated Nîmes in Ligue 1. Kylian Mbappé scored a stunning goal in the game.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:06
Back in 2018, Paris
Saint-Germain defeated Nimes in Ligue 1. Kylian Mbappé scored a stunning goal in the game.
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