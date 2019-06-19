Son Dakika Haberleri: Incredible Goals: Kylian Mbappé Vs Nimes
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Incredible Goals: Kylian Mbappé Vs Nimes

5 dakika önce

Back in 2018, Paris Saint-Germain defeated Nîmes in Ligue 1. Kylian Mbappé scored a stunning goal in the game.

Back in 2018, Paris Saint-Germain defeated Nimes in Ligue 1. Kylian Mbappé scored a stunning goal in the game.
Incredible Goals: Kylian Mbappé Vs Nimes
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 07:06 
game, ligue 1, paris saint germain, Spor
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