Incredible Goals: Mohamed Salah Vs Hertha Berlin
29 dakika önce
Philippe Coutinho brilliantly set up Mohamed Salah for an exquisite finish as Liverpool beat Hertha Berlin 3-0 at the Olympiastadion. Salah's goal came in pre-season, ahead of the 2017-18 campaign.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:06
Çernobil dizisiyle tekrar gündeme geldi! Beşiktaş'ın Kiev pozu ortaya çıktı
Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama!
Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
PUBG'de yeni güncellemeyle radyo mesajı dönemi!