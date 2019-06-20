Son Dakika Haberleri: Incredible Goals: Mohamed Salah Vs Hertha Berlin
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Incredible Goals: Mohamed Salah Vs Hertha Berlin

29 dakika önce

Philippe Coutinho brilliantly set up Mohamed Salah for an exquisite finish as Liverpool beat Hertha Berlin 3-0 at the Olympiastadion. Salah's goal came in pre-season, ahead of the 2017-18 campaign.

Philippe Coutinho brilliantly set up Mohamed Salah for an exquisite finish as Liverpool beat Hertha Berlin 3-0 at the Olympiastadion. Salah's goal came in pre-season, ahead of the 2017-18 campaign.
Incredible Goals: Mohamed Salah Vs Hertha Berlin
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:06 
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