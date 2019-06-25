Incredible Goals: Riccardo Saponara vs Lazio

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Barcelona'nın yeni yıldızı De Jong'tan Trabzonspor sözleri!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'ndan "10 milyon dolara daire alındı" iddialarına yalanlama

Daniel Güiza, Atletico Sanluqueno ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzattı