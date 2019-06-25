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Incredible Goals: Riccardo Saponara vs Lazio

1 saat önce

Check out this incredible goal by Sampdoria's Riccardo Saponara against Lazio. As the ball looped into the penalty area, Saponara managed to improvise and send a back-heel over the goalkeeper.

Check out this incredible goal by Sampdoria's Riccardo Saponara against Lazio. As the ball looped into the penalty area, Saponara managed to improvise and send a back-heel over the goalkeeper.
Incredible Goals: Riccardo Saponara vs Lazio
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:06 
Sampdoria, Lazio, Spor
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