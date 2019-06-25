Incredible Goals: Riccardo Saponara vs Lazio
1 saat önce
Check out this incredible goal by Sampdoria's Riccardo Saponara against Lazio. As the ball looped into the penalty area, Saponara managed to improvise and send a back-heel over the goalkeeper.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:06
Check out this incredible goal by Sampdoria
's Riccardo Saponara against Lazio. As the ball looped into the penalty area, Saponara managed to improvise and send a back-heel over the goalkeeper.
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