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İNDAK ekibi zor kış şartlarında dağcılık eğitimini tamamladı - Son Dakika

İNDAK ekibi zor kış şartlarında dağcılık eğitimini tamamladı

08.02.2022 10:32
İNDAK ekibi zor kış şartlarında dağcılık eğitimini tamamladı

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi, Uludağ'da gerçekleştirilen program ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitimi'ni tamamladı.

İnegöl Doğal Afetler Arama Kurtarma (İNDAK) ekibi, Uludağ'da gerçekleştirilen program ile Türkiye Dağcılık Federasyonu Kış Dağcılık Eğitimi'ni tamamladı.

İNDAK, arama kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra farklı eğitim programları ile üyelerinin bilgilenmesini ve pratikliklerinin artmasını sağlıyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İNDAK Başkanı Ömer Gürkan, Uludağ'daki eğitime 13 İNDAK üyesinin katıldığını bildirdi

Eğitimin zor kış koşullarında gerçekleştirildiğini aktaran Gürkan, şunları kaydetti:

"İki hafta üst üste Uludağ'ın kış şartlarında kar mağarası eğitimi, yamaçtan düşme eğitimi, kış şartlarında hayatta kalma eğitimi, karda istasyon kurma eğitimleri alındı. Son olarak da Türkiye Dağcılık Federasyonu antrenörleri nezdinde yapılan sınavda, tüm ekip üyeleri başarıyla sınavlarını tamamladı. İnegöl Belediyesinin sağlamış olduğu imkanlar nedeniyle hem belediyemize hem de hazırlıklar esnasında emeği geçen hocalarımız Bülent Aktaş ve Diler Yalaza'ya teşekkür ediyoruz."

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Türkiye Dağcılık Federasyonu, Arama Kurtarma, İnegöl, Uludağ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İNDAK ekibi zor kış şartlarında dağcılık eğitimini tamamladı - Son Dakika


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