İNDER Başkanı Durbakayım: "2020 gayrimenkul yılı olacak" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İNDER Başkanı Durbakayım: '2020 gayrimenkul yılı olacak' - Son Dakika Ekonomi

İNDER Başkanı Durbakayım: "2020 gayrimenkul yılı olacak"

7 saat önce

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarına ilişkin, "Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı.

İNDER Başkanı Durbakayım:

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, konut satışlarına ilişkin, "Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. Aylık bazda yüzde 0,79'a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42,2 bin adet oldu." açıklamasında bulundu.

Durbakayım yaptığı yazılı açıklamayla konut satışlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konut satışlarında son 10 yılın en yüksek yıl başlangıcının yaşandığını aktaran Durbakayım, ülke genelinde konut satışlarının 113 bin 600 seviyesine yükseldiğini kaydetti.

Bu gelişmenin 2020 için olumlu sinyaller verdiğini ifade eden Durbakayım, şunları kaydetti:

"Yatırımcıların harekete geçmesi satışları artırdı. Aylık bazda yüzde 0,79'a gerileyen konut kredisi faiz oranlarının etkisi ipotekli satışlarda da kendini gösterdi ve söz konusu kalemdeki satışlar, yılın ilk ayında 42,2 bin adet olarak gerçekleşerek 50 bin adetlik hedefe doğru büyük bir hamle yaptı.

Ekonomideki düzelme algısının yüksek olduğunu teyit eden bu satış rakamların, ilk el satışlardaki etkisi şimdilik sınırlı oldu. Geçen yılın aynı ayına göre sadece yüzde 16 artış göstererek 36 bin adet olan ilk el satış rakamının, yılın ilk yarısında toplam satışlar içindeki payını daha da artırmasını bekliyoruz. Bu beklentimizin gerçekleşmesi için kamu bankalarında başlayan faiz indiriminin özel bankalara da yayılacak olması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz."

Yabancıların Türkiye ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Nazmi Durbakayım, şöyle devam etti:

"Türkiye gayrimenkul piyasasındaki prim potansiyelinin farkında olan yabancı yatırımcıların alımlara devam etmesi, yılın ilk ayındaki alımlarını artırdı ve 3 bin 900 adetlik satış seviyesine ulaştı. Bu kulvardaki satışların ivmeli bir şekilde devam etmesini ve yıl sonunda 50 bin bandını aşmasını öngörüyoruz.

Tüm bu veriler ışığında 2020'nin gayrimenkul yılı olacağını söylemek mümkün. Özellikle yatırım amaçlı satışların yoğunlaşacağı bu yıl içinde, fiyat artış beklentisinin arttığı bu yılda, sektördeki prim potansiyelinin sürükleyici bir etken olacağını göreceğiz."

İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İbb önünde ulaşım zammı protestosu
Bahçelievler Belediye Başkanı: Binanın çökme nedeni kolon demirlerinin satılmak üzere alınması FETÖ soruşturmasında dikkat çeken ifade: Hakan Fidan ifadeye gelse kesin tutuklanacaktı Bahçelievler'deki bina böyle çöktü! Saniye saniye panik anları

Son Dakika Haberleri
21:42 Tuba Ünsal, 14 Şubat'ı sosyal medyada paylaştığı üstsüz fotoğrafla kutladı
21:05 Esra Erol yüzde 50 zihinsel engelli Esma Özarslan'ı 1 saat içinde buldu
21:03 14 Şubat'ta abi kardeş evlendiler
20:54 Kuşadası'nda tiyatro sahnesinde evlilik teklifi
20:46 Billie Eilish beklenen James Bond şarkısını yayınladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2020 21:47:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İNDER Başkanı Durbakayım: "2020 gayrimenkul yılı olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]