İNDER: "Büyüme rakamları inşaat sektörünün ok gibi fırlayabileceğini gösteriyor" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İNDER: 'Büyüme rakamları inşaat sektörünün ok gibi fırlayabileceğini gösteriyor' - Son Dakika Ekonomi

İNDER: "Büyüme rakamları inşaat sektörünün ok gibi fırlayabileceğini gösteriyor"

6 saat önce

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Açıklanan büyüme rakamları, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını göstermektedir.

İNDER:

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Başkanı Nazmi Durbakayım, "Açıklanan büyüme rakamları, inşaat sektörünün önümüzdeki dönemler için hazırlandığını göstermektedir. Son 1,5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörü her an ok gibi fırlayabilir." ifadelerini kullandı.

Durbakayım, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ve geçen yıla ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını değerlendirdi.

İnşaat sektörünün iyice gerilen yay pozisyonunu aldığını kaydeden Durbakayım, 2019 itibarıyla açıklanan büyüme rakamlarının, inşaat sektörünün gelecek dönemler için hazırlandığını gösterdiğini vurguladı.

Durbakayım, son 1,5 yıldır bekletilen projeler nedeniyle gerilimi artan inşaat sektörünün her an ok gibi fırlayabileceğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıl yaşanan ekonomik gelişmeler ve sektörde yapılan düzenlemeler, inşaat firmalarının yeniden yapılanmasına neden oldu. Bu yapılanma sürecinde yeni projelerini geçici olarak rafa kaldıran sektör, yapısal revizyonları gerçekleştirildi. Bunun doğal sonucu olarak önceki yıllarda hızlıca başlatılan projeler, 2019'da daha detaylı incelenmeye başlandı. Hatta durma noktasına gelecek ölçüde hesaplanmaya başladı diyebiliriz. Nitekim alınan yeni ruhsat sayısındaki yüzde 50'yi geçen daralma da bu hazırlık dönemini teyit etti."

"Sektör tekrar atağa geçmek için bekliyor"

Nazmi Durbakayım, tüm hazırlıklarını tamamlayan sektörün tekrar atağa geçmek için beklediğini ifade ederek, deprem riskini ortadan kaldıracak kentsel dönüşüm çalışmalarına ivme kazandıracak projelerin tekrar başlaması için küçük bir kıvılcım gerektiğini bildirdi.

Durbakayım, "Bu kıvılcım; projeleri akamete uğratan bireysel çıkarları bertaraf edecek yasal düzenlemelerden ve 2019'da ortaya çıkan finansal darboğaz nedeniyle bozulan maliyet düşürücü teşviklerden oluşmaktadır." ifadesini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:14 Kaynak: AA
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