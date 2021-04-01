İNDER'de Nazmi Durbakayım yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika

İNDER'de Nazmi Durbakayım yeniden başkanlığa seçildi

01.04.2021 13:57
İNDER'de Nazmi Durbakayım yeniden başkanlığa seçildi, System.String[]

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) olağan genel kurulunda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) olağan genel kurulunda Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden İNDER Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.

İNDER'den yapılan açıklamaya göre, Derneğin 2021- 2024 dönemi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Salgın nedeniyle sınırlı sayıda üyenin katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda, yeni yönetim kurulu belirlenirken, Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım yeniden yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İNDER Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, inşaat sektörünün içinde bulunduğu dönemin ilgili bakanlıkların desteği ile aşılacağını belirterek, "İNDER olarak Türkiye ekonomisindeki ve sektördeki görevimizi başarılı bir şekilde yerine getiriyoruz." dedi.

Durbakayım, söz konusu süreçte daha fazla gayret ve çaba göstermek zorunda olduklarını belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda kurulan yeni komisyonda daha aktif hale gelerek, başta çarpık kentleşme ve deprem riskinin ortadan kaldırılması için tüm gücümüz ve bilgimizle destek vereceğiz. Aynı zamanda sektörümüzün önündeki engellerin aşılması için önerilerimizi de her zeminde dile getireceğiz. Sivil toplum kuruluşu olarak son birkaç yılda sektörümüzü yakından ilgilendiren yasa, yönetmelik ve tebliğlere katkı sağladık. Gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gerekse Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi ilgili mercilerle olan iletişim sayesinde yapı müteahhitlerini ve tüketicileri koruyan düzenlemelere önemli katkılarımız oldu"

Salgın nedeniyle sektörü ayakta tutmak için devlet tarafından sağlanan teşviklere minnettar olduklarını belirten Durbakayım, mevcut projelerin tamamlanması ve yeni projelerin hayata geçmesi için sektörün temelini oluşturan bazı yasa maddelerinin mücbir sebepten dolayı esnetilmesi gerektiğini dile getirdi.

Durbakayım, Türkiye'de yaklaşık 7 milyon riskli bina bulunduğunu ve kentsel dönüşüm hamlesinin tüm Türkiye genelinde yoğunluk kazandığını ifade ederek, İNDER üyesi markaların Ankara, İzmir, Bursa, Trabzon, Mersin gibi şehirlerde hızlanan dönüşüm projelerine imza atarak olası deprem riskini minimize etme gayreti içinde olduklarını kaydetti.

Bu arada, Nazmi Durbakayım'ın (Teknik Yapı) Yönetim Kurulu Başkanı olarak devam edeceği süreçte, Engin Keçeli (Seba İnşaat), İrfan Aşçıoğlu (Aşçıoğlu İnşaat), Emre Çamlıbel (Re-Pie Gayrimenkul Portföy Yönetimi), Eyüp Ensar Saral (Saral Yapı İnşaat), Salih Kuzu (Dekar Yapı), Ali Nuhoğlu (Nuhoğlu İnşaat), Kubilay Salihvatandaş (Meta Peyzaj Planlama), Fatih Haldız (Haldız İnşaat), M. Reşit Gediz (Gedizler İnşaat), Yener Yıldırım (Artaş İnşaat), Ayten Babaoğlu (Tiba Mimarlık Mühendislik), E. Ensar Saral (Saral Yapı), Ş. Tolga Ülkealan (Ülkealan Yapı Endüstri), T. Burak Koçulu (Gert Metal) ve Evrim Karayel (Karayel&Partners Uluslararsı Yatırım Yönetimi ve Danışmanlık) yeni yönetim kurulunun üyeleri olarak görev yapacak.

Derneğin denetim kurulu üyeleri, Yılmaz Aktaş, Fatih Albayrak, Şakir Teker'den oluşurken, disiplin kurulu üyeleri, Zikrullah Turan, Ömer Büyükhanlı, Umut Durbakayım, Ar-Ge danışma kurulu üyeleri ise Nuran Evrensel, M. Alp Gürün, Habib Arıkan, Ayhan Akalın, Hasan Nokay'dan oldu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İNDER'de Nazmi Durbakayım yeniden başkanlığa seçildi - Son Dakika Ekonomi


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