İnderesi Tabiat Parkı 1. Etabı açılışa hazır hale geldi

İnceleme gezisine Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, Doğa Koruma ve Milli Parklar 15. Bölge Müdür Yardımcısı Yaşar Selçuk, Daire Başkanları ile şube müdürleri de katıldı.

GÜRKAN: 1. ETAP ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI

Malatya'nın yeşil dokusuna önemli bir katkı sağlayacak olan İnderesi Tabiat Parkı 1. Etap çalışmalarında son rötuşların yapıldığını belirten Başkan Gürkan, "İnderesi Tabiat Parkındaki çalışmalar Milletvekilimiz Sayın Ahmet Çakır'ın Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlamıştı. İnderesi Tabiat Parkındaki çalışmalarda büyük emeği olan Sayın Milletvekilimiz ile birlikte çalışmaları yerinde incelemekten büyük bir mutluluk duymaktayım.

İnderesi Tabiat Parkı birinci etap çalışmaları kapsamında 100 dönümlük bir alan içerisindeki çalışmalarda sona gelindi.Mevcut alanın dışında kalan kısımların da tabiat parkına dâhil edildiğini düşünürsek bu alan yaklaşık olarak 3 bin dönümlük muazzam bir yeşil alan hüviyetine kavuşmuş olacak. Önceki dönemlerde yapılan çalışmalarda, Bakanlıktan bu alanın tahsisi ve ödeneklerinin takibi noktasında dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır çalışmaları başlatmışlardı, bizler de devam ettiriyoruz. Devlette devamlılık esastır. Bu alandaki çalışmalarımız etaplar halinde devam edecektir. Bugün itibariyle 1. etap çalışmalarında sona gelindi.İnşallah herhangi bir aksilik çıkmazsa Eylül ayı itibariyle 1. etabın açılışını gerçekleştirip, diğer etaplarla ilgili Orman Bakanlığımız ile gerekli çalışmaları gerçekleştireceğiz." dedi.

Çalışmalar sırasında emeği geçen bütün personele teşekkür ettiğini belirten Başkan Gürkan, "İnderesi Tabiat Parkında Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında alınan personellerimizin bu parkın her santiminde büyük emekleri bulunmakta. Bu özverili çalışmalarından dolayı bu arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum.

İnderesi Tabiat Parkındaki diğer etaplardaki çalışmalarda Bakanlığımız da ödeneklerin ayrılmasında Milletvekillerimiz ile birlikte gayret göstereceğiz. Bu birliktelik tabiat parkını çok güzel bir hüviyete kavuşturacaktır. Ayrıca Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğümüze bağlı 15. Şube Müdürlüğümüzün de buradaki çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki bu birliktelik diğer etaplarda da devam edecektir. Tabiat Parkının memleketimize, milletimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

ÇAKIR: MALATYA'YA ÇOK GÜZEL BİR MEKÂN KAZANDIRILIYOR

Güzel bir mekânın Malatya'ya kazandırılıyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise, "Şehirlerin en önemli gelişmişlik ve yaşanabilirlik göstergelerinden biri yeşil alanların çok olmasıdır. Bu amaçla İnderesi Tabiat Parkı Türkiye'de sayılı parklardan biri olabilecek bir alan. Bunun ilk etabı son derece güzel bir şekilde yapılmış. Diğer etapları için de projelerin hazırlanması gerekiyor. Büyükşehir Belediyemizin hazırlamış olduğu projelerle burası güzide bir mekan olacak. Parkımız tamamlandığı zaman kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa standartlarının üzerine çıkmış olacak. Bu da hem Malatya için hem de hemşerilerimiz için sevindirici bir olay. Avrupa Birliğinde kişi başına 10-12 metre kare yeşil alan düşerken bu rakam Malatya'mızda inşallah 15 metre kareyi geçecek. İnderesi Tabiat Parkı Malatya'mıza çok büyük bir değer katacak.

Sayın Başkanımızda biraz önce ifade etti diğer alanlarında parka dahil edilmesi ile birlikte 2 bin dönümü geçecek bir alan. Bu projeye, Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde Bakanlığımızın da büyük destek ve katkıları bulunuyor. Bu projeleri gerçekleştirmek, kaynak bulmak çok önemli. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan başta olmak üzere bu alanın yapılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İnderesi Tabiat Parkının 1. etabındaki çalışmalar tamamlanmış durumda. Malatya'mıza ve hemşerilerimize hayırlı olsun." dedi.