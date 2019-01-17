Son Dakika Haberleri: Index'19 Öğrenciler ile Şirket Yöneticilerini Buluşturacak

Index'19 Öğrenciler ile Şirket Yöneticilerini Buluşturacak

45 dakika önce

KOÇ Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü'nün hazırladığı IndEx'19, Şubat ayında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenecek.

Index'19 Öğrenciler ile Şirket Yöneticilerini Buluşturacak, System.String[]
KOÇ Üniversitesi Endüstri Mühendisleri Kulübü'nün hazırladığı IndEx'19, Şubat ayında Koç Üniversitesi Rumeli Feneri Kampüsü'nde düzenlenecek.

IndEx'19, öğrenciler ile şirket yöneticilerini bir araya getirecek. Türkiye'nin her bölgesindeki farklı üniversiteden, kendini farklı alanlarda geliştirmek ve bu alanları yöneticiler tarafından daha yakından tanımak isteyen lisans ve lisansüstü öğrencileri, Koç Üniversitesi'nin Rumeli Feneri'nde bulunan ana kampüsündeki etkinliğe katılacak. 400'ün üzerindeki öğrenci 3 gün boyunca üniversitede konaklama imkanı da bulacak. 22-24 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte ünlü şirketlerin CEO'ları seminerler verecek. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:32 Kaynak: DHA

Türkiye, Rumeli Feneri, Koç Üniversitesi, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 18:17:11. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Index'19 Öğrenciler ile Şirket Yöneticilerini Buluşturacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]