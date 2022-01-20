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İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK - Son Dakika

İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK

20.01.2022 10:34

BAŞAKŞEHİR'de kısa mesafe yolculuk yapan ve 20 lira olan indi-bindi ücretini fazla bulduğu öne sürülen yolcu, taksi şoförü Burkay Kavak'ı (23) darbetti.

BAŞAKŞEHİR'de kısa mesafe yolculuk yapan ve 20 lira olan indi-bindi ücretini fazla bulduğu öne sürülen yolcu, taksi şoförü Burkay Kavak'ı (23) darbetti.

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 15.00 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu yolcu Burkay Kavak'ın kullandığı taksiye bindi. Kavak, kısa mesafe yapan yolcudan indi bindi ücreti olarak 20 lira istedi. Fiyatı çok bulan yolcu, Burkay Kavak'a yumruk attı. Yolcu, aldığı darbe ile yere yığılan Kavak'a yerde de vurmaya devam etti. Çevredeki diğer taksicilerin durumu fark etmesi üzerine yolcu kaçarken, yaralanan Kavak ise Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Oğlu gibi taksicilik yapan baba Recai Kavak, saldırgan yolcunun bulunması için yetkililerden yardım isteyerek, 24 yıldır taksiciyim, oğlum da taksicilik yapıyor. Yabancı uyruklu biri bugün kısa mesafe için oğlumun taksisine biniyor. İndi bindi 20 lira olduğu için oğlum düğmeye basıyor, 20 lira yazıyor. O, 20 lirayı kabul etmiyor, oğluma yumruk atıyor. Oğlum kendini korumak için aşağı iniyor, orada neler olduğunu hatırlamıyor. Ben emniyet güçlerinden rica ediyorum. Biz ekmeğinin peşinden koşan insanlarız. Biz dolandırıcı, hırsız değiliz. Lütfen bu işin peşini bırakmasınlar. Benim oğluma bunu yapanı bulsunlar. Benim oğluma yapan başkasına da yapar. Daha önce gördük, gasplar, öldürmeler. Yumruk atıyor, çocuk kendini arabadan dışarı atıyor zaten. Bilincini kaybediyor, ne olduğunu hatırlamıyor zaten. Her tarafı yara bere içinde, burnu kırık, elmacık kemikleri kırık. Lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Ne yapalım, ölelim mi Benim oğlum ölsün mü Bugün oğluma bunu yapan yarın belki başka bir meslektaşıma başka şeyler yapacak dedi.

Polisin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK
İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK
İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK
İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK
İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK

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Şehir Hastanesi, Başakşehir, Oğlum, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK - Son Dakika


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SON DAKİKA: İNDİ BİNDİ ÜCRETİNİ FAZLA BULAN YOLCUDAN TAKSİCİYE DAYAK - Son Dakika
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