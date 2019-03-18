Son Dakika Haberleri: Indian Wells'in Şampiyonları Thiem ve Andreescu

Indian Wells'in Şampiyonları Thiem ve Andreescu

1 saat önce

Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andreescu kazandı.

Indian Wells'in Şampiyonları Thiem ve Andreescu, System.String[]
Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andreescu kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile Avusturyalı Thiem karşılaştı.

İki saat 2 dakika 22 saniye süren karşılaşmada 7 numaralı seribaşı Thiem, 4 numaralı seribaşı Federer'i 3-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

Kadınlarda zafer Andreescu'nun

Tek kadınlar finali, 18 yaşındaki Bianca Andreescu ile Alman Angelique Kerber'i karşı karşıya getirdi.

Turnuvaya özel davetle katılan Kanadalı Andreescu, 2 saat 18 dakika 28 saniye süren finalde 8 numaralı seribaşı Kerber'i 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) mağlup ederek şampiyon oldu.

Andreescu, Indian Wells'i özel davetle kazanan ilk tenisçi oldu. Ayrıca 2018'i dünya sıralamasının 178. sırasında tamamlayan genç tenisçi, 24. basamağa yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 10:48 Kaynak: AA

Spor
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