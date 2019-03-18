Indian Wells'in Şampiyonları Thiem ve Andreescu

Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andreescu kazandı.

Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, kadınlarda ise Kanadalı Bianca Andreescu kazandı.



ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli Roger Federer ile Avusturyalı Thiem karşılaştı.



İki saat 2 dakika 22 saniye süren karşılaşmada 7 numaralı seribaşı Thiem, 4 numaralı seribaşı Federer'i 3-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.



Kadınlarda zafer Andreescu'nun



Tek kadınlar finali, 18 yaşındaki Bianca Andreescu ile Alman Angelique Kerber'i karşı karşıya getirdi.



Turnuvaya özel davetle katılan Kanadalı Andreescu, 2 saat 18 dakika 28 saniye süren finalde 8 numaralı seribaşı Kerber'i 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) mağlup ederek şampiyon oldu.



Andreescu, Indian Wells'i özel davetle kazanan ilk tenisçi oldu. Ayrıca 2018'i dünya sıralamasının 178. sırasında tamamlayan genç tenisçi, 24. basamağa yükseldi.

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