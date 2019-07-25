Indiana Jones 5 Filmi

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1981 yapımı “ Indiana Jones 1: Kutsal Hazine Avcıları”nın beşinci devam halkası olan filmde Indiana Jones’un yeni maceralarına tanık oluyoruz. Maceracı arkeolog Indiana Jones'u bir kez daha Harrison Ford'un canlandıracağı yapımın yönetmen koltuğunda Steven Spielberg oturuyor. Filmin senaryosu ise serinin 4. filmi Indiana Jones ve Kristal Kafatası Krallığı'nın senaristi David Koepp'e emanet.
Yönetmen: Steven Spielberg Senaryo: Jonathan Kasdan, Philip Kaufman, George Lucas Oyuncular: Harrison Ford Filmin Türü: Aksiyon Orijinal Adı: Indiana Jones 5 Yapımcı Firma: Lucasfilm Yapım Yılı: 2020 Yapım Ülkesi: ABD Orijinal Dili: İngilizce Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye Vizyon Tarihi: 10.07.2020
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25.7.2019 13:30:25. #1.11#
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