Indiana Jones oyunu hakkında açıklama yapıldı!

2021'in başlarında Bethesda, Wolfenstein'ın stüdyosu MachineGames'in geliştirmekte olduğu bir Indiana Jones oyunu olduğunu duyurmuştu. Bethesda tarafından yapılan bu duyurunun ardından iddialar somut hale getirildi ve bir teaser yayınlandı. Kısa bir fragman olarak karşımıza çıkan videoda, bahsi geçen tek şey oyunun yapım aşamasında olduğu haberi ve ilerleyen zamanlarda piyasaya sürüleceğiydi.

Bethesda'nın küresel pazarlama ve iletişimden sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Pete Hines, GameStop ile yaptığı röportajda, "Bu fragmanda da gördüğünüz gibi Indiana Jones oyunu şu anda gelişiminin çok erken aşamalarında yer alıyor. Oyun hakkında bir süre daha yeni haber duyulmayacak." ifadelerini kullandı.

Görünen o ki Indiana Jones'un 2021 yılı içinde çıkış yapması pek mümkün görünmüyor.

Ayrıca Bethesda Game Studios'tan Todd Howard, Indiana Jones için yönetici yapımcı olarak görev yapacak.

INDIANA JONES DUYURU FRAGMANI