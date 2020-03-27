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Indianapolis 500 yarışı corona virüs nedeniyle ertelendi
43 dakika önce
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.
Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:07
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