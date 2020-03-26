Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi

Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar

ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu

ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek