Son Dakika › Spor › Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika Spor
Indianapolis 500 yarışı koronavirüs nedeniyle ertelendi
6 saat önce
ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
ABD'de düzenlenecek Indianapolis 500 otomobil yarışı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 24 Mayıs Pazar günü yapılması planlanan yarışın koronavirüs nedeniyle 23 Ağustos Pazar gününe alındığı belirtildi.
Otomobillerin, 4 kilometre uzunluğundaki oval pistte 200 tur attığı Indianapolis 500 yarışı, 1911 yılından beri düzenleniyor.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 10:44 Kaynak: AA
Son Dakika Cumhurbaşkanı Erdoğan, video konferansla G20 Liderler Olağanüstü Zirvesi'ne katıldı Nikaragua'da ligler ertelenmeyince maça maske ile çıktılar ABD, Maduro'nun yakalanması için 15 milyon dolar ödül koydu ABD'de yapılan araştırmaya göre, koronavirüs nedeniyle 4 ayda 81 bin kişi ölecek