Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak - Son Dakika

Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

26.11.2020 11:17
Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak, System.String[]

Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.

Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde Indiana Pacers'ın sahası Bankers Life Fieldhouse'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

Amerikan Basketbol Ligi, Indiana, Star, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak - Son Dakika Spor


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