Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak
26.11.2020 11:17
Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.
Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All- Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde Indiana Pacers'ın sahası Bankers Life Fieldhouse'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.
2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.
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