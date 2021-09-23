Altıncı kez banlanan Twitch yayıncısı Indiefoxx nickli Jenelle, yayında gaz çıkardığı için partnerliği iptal edildi

Twitch'te Hot Tub ve ASMR yayınlarıyla ünlü olan Indiefoxx kullanıcı adlı Jenelle, bu kez canlı yayında tayt giyerken mikrofona doğru gaz çıkardığı için banlandı.

TWITCH İŞ ORTAKLIĞINDAN ÇIKARTILDI

Indiefoxx, son bir yılda 6 kez banlandı ve ilk beş yasağının hepsinde bir olay yarattı fakat sonrasında tamamen unutuldu. Indiefoxx'un son yasağı dönüm noktası oldu ve Twitch, iş ortaklığına son verdi. Twitch ortaklığını kaybetmek genellikle süresiz askıya alma anlamına gelir, ancak aynı zamanda bir gün geri dönerse, kanalından para kazanması da mümkün olmayacak. Twitch iş ortaklığından çıkarılması, Indiefoxx'un artık Twitch canlı yayınlarından para kazanamayacağı anlamına geliyor. Hot Tub yayınları yapan yayıncılar özellikle Amouranth ve Indiefoxx, Twitch'ten banlanmalarıyla ünlüdür.

Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız

ESKİ KLİPLERİNİ NFT OLARAK SATIYOR

Indiefoxx, son altı ay içinde yasaklanmasına neden olan olaylarının çoğunun, Hot Tub yayınlarından, kendi Onlyfans'inin reklamını yapmaktan dolayı banlanmıştı. Altıncı yasağından bu yana, Indiefoxx eski Twitch kliplerini NFT olarak satma kararı aldı.

Indiefoxx genellikle banlandığı hakkında takipçilerini bilgilendirir ve çoğunlukla durumu hafife alırdı. Fakat Twitch'ten banlandığından beri herhangi bir açıklama yapmadı. Twitch'in mevcut niyetinin ne olduğu belirsiz olsa da, Indiefoxx'un banlanmasıyla beraber Twitch'in, platformda müstehcen yayın yapanları daha yakından takip edeceği anlamına gelebilir.